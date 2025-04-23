Marmara Denizi'nde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem İnegöl’de de hissedildi. Deprem sonrası Devlet Hastanesi'ndeki vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attılar.

6.2'LİK SARSINTININ ARTÇILARI

Yapılan açıklamada İstanbul'un 6.2 ile sallandığı duyuruldu. Bu büyük depremle birlikte artçı sarsıntılar da art arda geldi. AFAD verilerine göre 6,2'lik büyük depremden önce 3.9 olmak üzere, sonrasında da 5.9, 4.4, 4.8, 4.5, 4.9 ve 3.4'lük artçılar hissedildi.

12.49'daki deprem sonrası Bursa'da da hayat durma noktasına geldi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne gelen hastalar hemen dışarıya koştular. Acil önünde kısa süreli yoğunluk oluştu. Bir vatandaş, "Sallanınca tansiyonum düştü zannettim. Ancak deprem yaşanmış. Herkes dışarı çıkınca biz de dışarıya çıktık" dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ