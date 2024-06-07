Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’in ‘Türkiye’nin En Değerli Markaları’ 2024 yılı raporunda ilk 20’de yer alan Petrol Ofisi, bu yıl da sektörün en değerli markası seçildi.

Petrol Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından açıklanan ‘TÜRKİYE 125 - Türkiye’nin En Değerli Markaları’ 2024 yılı raporunda, Türkiye’nin enerji altyapı grubu Petrol Ofisi, sıralamada ilk 20’de yer alarak akaryakıt sektörünün en değerli markası unvanını sürdürdü.

Dünyanın önde gelen bağımsız marka değerleme ve danışmanlık şirketi olan Brand Finance, yaklaşık 25 yıldır dünyanın en büyük markalarının finansal değerini hesaplayarak, bu markaları ülke ve sektör bazında sıralayarak raporlar hazırlıyor. Şirketin bu yılki ‘TÜRKİYE 125 - Türkiye’nin En Değerli Markaları’ raporunda Türkiye’den 2 bin 500’den fazla marka değerlendirildi.