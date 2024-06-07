Düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren Gündüzlü İlkokulu Müdürü Mustafa Uğuz, “Her yılın Haziran ayının ilk haftası Türkiye çevre haftası olarak kutlanmaktadır. Bizde Gündüzlü İlkokulu ve Gündüzlü Ortaokulu olarak bu kutlama haftasına bir çeşit proje düzenlemeye karar verdik. Mahallemizin yakın çevresinde halkımızın kullanımına sunulmuş piknik alanlarını temizleme ve daha nezih daha doğal çöplerden arınmış hale getirmek için. Tüm çevre kirleten çöpleri atıkları toplayarak mahallemize ve ilçemize azda olsa katkıda bulunduk. Böylece Türkiye çevre gününü bu etkinliğimiz ile kutlamış olduk” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ