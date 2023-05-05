Türkiye’de her geçen gün daha fazla ilgi gören kadın futbolunda Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarına sponsorluk desteği veren Petrol Ofisi Grubu, kadın futbolcuların potansiyellerine ve oluşturabilecekleri etkiye vurgu yapmak üzere yeni reklam filmi “Gücümüz Onlarla”yı yayınladı.

Türk sporunun önde gelen kulüplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kadın futbol takımlarına verdiği destekle kadın futbolunda önemli bir rol üstlenen Petrol Ofisi Grubu, yayınladığı reklam filmi ile kadın futbolcuların saha içindeki itici gücü olarak “Gücümüz Onlarla” diyor. Petrol Ofisi’nin TV, outdoor ve dijital kanallarda yayınladığı yeni reklam kampanyasında, sponsor olduğu Fenerbahçe Petrol Ofisi ve Galatasaray Petrol Ofisi kadın futbol takımlarının farklı iki takımla yaptığı maçlardaki zorlu anlar sırasıyla ekrana geliyor. Kadın futbolcular maçın kırılma anlarında formalarının göğsünde yer alan kurda dokunarak içlerindeki gücü açığa çıkarıyor ve zor anların üstesinden geliyorlar.

“Güç onlarda, gücümüz onlarla”

Futbolun “iyi” yanlarını ortaya koyan kadın futbolunun hem toplumların gelişimi hem de spor ekonomisinin sağlıklı ilerleyişi açısından çok önemli avantajlar sunduğunu söyleyen Petrol Ofisi Grup CMO’su Sinan Seha Türkseven açıklamasında, “Kadının güçlendirilmesine yönelik yatırımlarını artırmaya devam eden Petrol Ofisi Grubu olarak kadın futbolunun gelişimi için 2022 yılından bu yana Fenerbahçe ve Galatasaray kadın futbol takımlarına sponsor olarak destek veriyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray gibi iki büyük camiayla birlikte spordaki başarının yanında toplumsal farkındalık ve sosyal fayda için çalışmak bizim için çok değerli. Sponsorluk anlaşmamızın yanı sıra formalarında taşıdıkları Petrol Ofisi’nin simgesi “Asena” ile saha içinde de onları yalnız bırakmayıp onların itici gücü olduğumuzu vurguladığımız “Gücümüz Onlarla” reklam filmimizle de ülkemizde kadın futbolunun bilinirliğinin artmasına, bu sayede yeni kadın sporcuların yetişebileceği bir alan oluşturmaya katkı sunmayı amaçlıyoruz” dedi.