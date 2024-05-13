Petrol Ofisi Grubu, İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 9. İstanbul Karbon Zirvesi’nde, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından bu yıl da “Düşük Karbon Kahramanı” ödülünü kazandı.

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından "İklim Değişikliği Kaynaklı Riskler, Fırsatlar ve Karbon Ticareti" temasıyla 9. İstanbul Karbon Zirvesi düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi desteğiyle İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşen zirvede kuruluşların yeşil, dijital ve döngüsel dönüşümlerinde çevresel, sosyal ve yönetişimsel sürdürülebilirlik göstergelerini güçlendiren karbon yönetimine yönelik çalışmalar da ödüllendirildi.

Zirve kapsamında düzenlenen “Düşük Karbon Kahramanı” ödül töreninde Türkiye’nin enerji altyapı grubu Petrol Ofisi de “Tesislerimiz Güneşleniyor, Karbon Ayak İzimiz Düşüyor” projesi ile ödüle layık görüldü. Ödülü şirket adına Petrol Ofisi Grubu Marka Pazarlama Kıdemli Müdürü İbrahim Başa aldı. Proje kapsamında Petrol Ofisi Madeni Yağlar üretim tesisinde Eylül 2023’te kurulumu yapılan 2 binden fazla güneş enerji paneli sayesinde tesis elektrik ihtiyacının yüzde 30’unu karşılayan enerji üretiliyor. Enerji geri kazanımı ile sera gazı etkisinin azaltıldığı projenin başlangıcından itibaren, ilk 7 ayda 500 bin KWH üzerinde enerji üretimi sağlandı ve 270 ton karbon salınımı önlendi.

Ödüle ilişkin değerlendirmelerde bulunan Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, “Petrol Ofisi Grubu olarak mevcut ürün teknolojilerine yatırım yaparken geleceğimiz için yenilenebilir enerji alanında da öncü çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kocaeli’nin Derince ilçesindeki madeni yağ tesisimiz de bu çalışmaların en güzel örneklerinden. Bu sayede 2050 için taahhüt ettiğimiz net sıfır hedefimiz kapsamında karbon ayak izimizi her gün biraz daha azaltıyoruz. Şu an fabrikamızdaki elektrik üretiminin yaklaşık üçte birini güneş enerjisi panellerimiz ile karşılıyoruz. İlerleyen safhalarda bu üretimi üçte ikiye çıkarmayı planlıyoruz.?Uzun vadede sürdürülebilir iş modelimize de ciddi katkılar sağlayacağına inandığımız bu projemizin başarısını tescil eden böylesi önemli bir ödülün sahibi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de ülkemiz için ortaya koyacağımız pozitif etkilerle sektörümüze ve dolayısı ile ekonomiye değer katmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Petrol Ofisi Grubu geçen yıl da uzman endüstriyel tasarım ekibi tarafından özel olarak geliştirilen yeni Maxima motor yağlarının ambalajında yüzde 25 oranında plastik geri dönüşüm malzemesi kullanmış, bu sayede sürdürülebilir üretim ve tüketime yaptığı katkı nedeniyle ödüle layık görülmüştü.