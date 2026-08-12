İYİ Parti İnegöl İlçe Başkanlığı tarafından İnegöl Heykel Meydanı’nda üye kayıt standı kuruldu. “Teröre Karşı Bayrak Açıyoruz” sloganıyla gerçekleştirilen çalışmada vatandaşlarla bir araya gelen teşkilat üyeleri, partiye yeni üyelik başvurularını aldı.
İYİ Parti öncülüğünde 16 Ağustos 2026 Pazar günü Balıkesir Milli Kuvayiye Meydanı’nda saat 19.00’da düzenlenmesi planlanan miting öncesinde İnegöl teşkilatının hazırlıkları da devam ediyor.
Vatandaşlardan yoğun ilgi
Heykel Meydanı’nda kurulan üye kayıt standının vatandaşlardan ilgi gördüğü belirtilirken, özellikle gençlerin sloganları ve sevgi gösterileri çalışmalara renk kattı.
İYİ Parti İnegöl teşkilatının, üye kayıt çalışmalarını çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat 20.00 ile 23.30 arasında Heykel Meydanı’nda sürdüreceği bildirildi.
Balıkesir mitingi için otobüsler kaldırılacak
Öte yandan 16 Ağustos Pazar günü Balıkesir’de gerçekleştirilecek mitinge katılmak isteyenler için İnegöl’den otobüs kaldırılacağı açıklandı.
Edinilen bilgilere göre otobüsler, 16 Ağustos Pazar günü saat 14.00’te Yeni Belediye Binası karşısındaki İYİ Parti İlçe Başkanlığı önünden hareket edecek.
İYİ Parti İnegöl İlçe Başkanlığı, vatandaşları mitinge katılmaya ve gerçekleştirilen çalışmalara destek vermeye davet etti.