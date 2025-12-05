NBA’de milli basketbolcu Adem Bona’nın formasını giydiği Philadelphia 76ers evinde Golden State Warriors’u 99-98’lik skorla mağlup etti. Adem müsabakada 2 sayı, 2 ribaund ile oynadı.

NBA’de normal sezon 5 karşılaşmayla devam etti. NBA’de Philadelphia 76ers konuk ettiği Golden State Warriors’u VJ Edgecombe’nin son saniye basketiyle 99-98’lik skorla mağlup etti. Ligde 12. galibiyetini alan Philadelphia’da Tyrese Maxey 35 sayı, Quentin Grimes ile Joel Embiid da 12’şer sayı ve milli basketbolcu Adem Bona da 2 sayı, 2 ribaund ile mücadele etti. Bu sezonki 12. mağlubiyetini alan Warriors’ta ise Pat Spencer 16 sayı, Moses Moody, Buddy Hield ve DeAnthony Melton da 14’şer sayıyla oynadı.

Lakers, Toronto deplasmanında sonlarda galip

Los Angeles Lakers deplasmanda oynadığı Toronto Raptors’u Rui Hachimura’nın son saniye üçlüğüyle 123-120’lik skorla yendi ve 16. galibiyetini kazandı. Lakers’ta Austin Reaves 44 sayı, 10 asistle double double yaparken, Deandre Ayton 17 sayı ve LeBron James de 8 sayı, 11 asistle katkı verdi. Ligdeki 8. yenilgisini alan Torontaoda ise Scott Barnes 23 sayı, Brandon Ingram 20 sayıyla tamamladı.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Philadelphia 76ers: 99 - Golden State Warriors: 98

Washington Wizards: 101 - Boston Celtics: 146

Toronto Raptors: 120 - Los Angeles Lakers: 123

Brooklyn Nets: 110 - Utah Jazz: 123

New Orleans Pelicans: 116 - Minnesota Timberwolves: 125