Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında namağlup tek takım konumundaki Fenerbahçe’yi yenerek üst sıralara yükselmeyi ve galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Başakşehir yarın saat 20.00’de sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler, ligde oynadığı 14 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak topladığı 16 puanla 9. sırada bulunuyor. Başakşehir, Teknik Direktör Nuri Şahin yönetiminde çıktığı 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. İstanbul ekibi, ligde namağlup tek takım konumundaki sarı-lacivertliler karşısında kazanarak üst sıralara yükselmeyi ve Kasımpaşa galibiyetiyle başlattığı çıkışı sürdürmeyi hedefliyor.

İç saha karnesi

Başakşehir, bu sezon evinde çıktığı 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Turuncu-lacivertli ekip, tek galibiyetini 1-0’lık skorla Kocaelispor karşısında elde ederken; Kayserispor ve Alanyaspor ile 1-1, Eyüpspor ile de 0-0 berabere kaldı. Nuri Şahin’in öğrencileri, Galatasaray’a 2-1, Trabzonspor’a ise 4-3 mağlup oldu.

Fenerbahçe’ye karşı 6 maçtır kazanamıyor

Turuncu-lacivertliler, ligde Fenerbahçe’yi 6 maçtır yenemiyor. Bu süreçte oynadığı tüm müsabakaları kaybeden Başakşehir, sarı-lacivertlilere karşı en son 5 Şubat 2022 tarihinde ligin 24. haftasında deplasmanda oynadığı maçta galip gelmişti. Söz konusu sezonun ilk yarısında kendi sahasında oynadığı maçı da 2-0 Başakşehir kazanmıştı.

Nuri Şahin’in Fenerbahçe karnesi

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, kariyerinde Fenerbahçe’ye karşı şimdiye kadar 4 kez sahaya çıktı. Antalyaspor’un başında oynadığı bu 4 karşılaşmada genç teknik adam, sarı-lacivertlilere karşı galibiyet elde edemedi. 37 yaşındaki çalıştırıcı, bu mücadelelerde 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Shomurodov, son haftaların en formda ismi

Başakşehir’in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov, son 6 maçta attığı 7 golle takımını sırtlıyor. 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray maçıyla başlayan gol serisinde, Antalyaspor’a 2, Kocaelispor, Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Kasımpaşa’ya da 1’er gol attı. Özbek futbolcu, bu sezon Süper Lig gol krallığı yarışında kaydettiği 10 golle Trabzonspor’un Nijeryalı santrforu Paul Onuachu’nun 1 gol gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Opoku ve Selke cezalı, Crespo sınırda

Başakşehir’de Fenerbahçe mücadelesinde iki futbolcu kart cezasından dolayı oynamayacak. Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Davie Selke ile aynı müsabakada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Jerome Opoku forma giyemeyecek. Miguel Crespo ise Fenerbahçe müsabakasında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta deplasmandaki Samsunspor ile mücadelesinde görev alamayacak.