Bursa'da iki aile arasındaki piknik alanında 'yer' kapma meselesi nedeniyle satırlı sopalı kavga çıktı. Yumrukların da konuştuğu kavgada, jandarma timleri aileleri ayırmak için biber gazı kullanırken kavgaya karışanlar gözaltına alındı.



Olay, merkez Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'da yaklaşık 1 haftadır kötü olan hava, pazar günü yerini güneşe bıraktı. Havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar ise soluğu piknik alanlarında aldı.

Piknik alanlarının yoğun ve kalabalık olmasından kaynaklı iki aile arasında 'yer' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Ancak, piknik alanlarının kalabalık olmasıyla birlikte, iki aile arasında 'yer' kapma meselesi nedeniyle çatışma çıktı. Başlangıçta sadece sözlü tartışma gibi görünen durum, hızla vahşet dolu bir kavgaya dönüştü.

Sopa ve satırların da kullanıldığı bu çatışma, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Jandarma, kavgayı ayırmakta güçlük geçerken taraflar teker teker gözaltına alındı. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği piknik alanında jandarma tarafları ayırmak için biber gazı kullandı. Tarafların gözaltına alınmasının ardından kavga son buldu.