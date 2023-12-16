Gerekli Malzemeler:

⦁ 1 çay bardağı pirinç

⦁ 1 adet büyük boy pırasa

⦁ 3 çorba kaşığı yoğurt

⦁ 2 çorba kaşığı tereyağı

⦁ 2 çorba kaşığı un

⦁ Tavuk suyu veya su

⦁ Kırmızı toz biber, nane

⦁ Tuz

Pirinçli Pırasa Çorbasının Hazırlanışı

1- Pirinci yıkadıktan sonra tenceremize alıp, üzerine yaklaşık olarak 1 lt. kadar suyu ilave edelim. Daha sonra pirinçleri kaynamaya bırakalım.

2- Pırasamızı yıkayıp ayıklayarak, mümkün olduğunca ince bir şekilde doğrayalım.

3- Pirinçlerimizin pişmesine yakın, ince ince kıydığımız pırasalarımızı da tencereye ilave edelim.

4- Bir taraftan terbiyeyi hazırlayalım. Bir kap içerisine un ve yoğurdu koyarak, üzerine bir su bardağına yakın tavuk suyu ya da suyu karıştırarak ilave edelim.

5- Çırpma teli ile un ve yoğurtlu terbiyemizi iyice çırpalım. İçerisine tencereden biraz sıcak su ekleyerek ılık olmasını sağlayalım.

6- Çorbamızın pirinç ve pırasalarını kontrol edelim. Eğer pişmişlerse, tenceremizin içerisine, hazırlamış olduğumuz terbiyeyi yavaş yavaş kontrollü bir şekilde karıştırarak ilave edelim.

7- Çorbamızı karıştırarak kaynadıktan sonra 5 dakika daha kısık ateşte kaynatalım.

8- Bir tava içerisinde tereyağını eritelim. Yakmadan yağı kızdıralım. Ocağı kapattıktan sonra, kırmızı biber ve biraz da nane ekmeyip karıştıralım.

9- Çorbaları kaseye aldıktan sonra, üzerine tereyağlı sosumuzu da ilave ederek servis yapalım. Afiyet olsun...