 Gerekli Malzemeler:

 ⦁ 1 çay bardağı pirinç

 ⦁ 1 adet büyük boy pırasa

 ⦁ 3 çorba kaşığı yoğurt

 ⦁ 2 çorba kaşığı tereyağı

 ⦁ 2 çorba kaşığı un

 ⦁ Tavuk suyu veya su

 ⦁ Kırmızı toz biber, nane

 ⦁ Tuz

 Pirinçli Pırasa Çorbasının Hazırlanışı

 1- Pirinci yıkadıktan sonra tenceremize alıp, üzerine yaklaşık olarak 1 lt. kadar suyu ilave edelim. Daha sonra pirinçleri kaynamaya bırakalım.

 2- Pırasamızı yıkayıp ayıklayarak, mümkün olduğunca ince bir şekilde doğrayalım.

 3- Pirinçlerimizin pişmesine yakın, ince ince kıydığımız pırasalarımızı da tencereye ilave edelim.

 4- Bir taraftan terbiyeyi hazırlayalım. Bir kap içerisine un ve yoğurdu koyarak, üzerine bir su bardağına yakın tavuk suyu ya da suyu karıştırarak ilave edelim.

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 5- Çırpma teli ile un ve yoğurtlu terbiyemizi iyice çırpalım. İçerisine tencereden biraz sıcak su ekleyerek ılık olmasını sağlayalım.

 6- Çorbamızın pirinç ve pırasalarını kontrol edelim. Eğer pişmişlerse, tenceremizin içerisine, hazırlamış olduğumuz terbiyeyi yavaş yavaş kontrollü bir şekilde karıştırarak ilave edelim.

 7- Çorbamızı karıştırarak kaynadıktan sonra 5 dakika daha kısık ateşte kaynatalım.

 8- Bir tava içerisinde tereyağını eritelim. Yakmadan yağı kızdıralım. Ocağı kapattıktan sonra, kırmızı biber ve biraz da nane ekmeyip karıştıralım.

 9- Çorbaları kaseye aldıktan sonra, üzerine tereyağlı sosumuzu da ilave ederek servis yapalım. Afiyet olsun...