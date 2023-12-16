Gerekli Malzemeler:
⦁ 1 çay bardağı pirinç
⦁ 1 adet büyük boy pırasa
⦁ 3 çorba kaşığı yoğurt
⦁ 2 çorba kaşığı tereyağı
⦁ 2 çorba kaşığı un
⦁ Tavuk suyu veya su
⦁ Kırmızı toz biber, nane
⦁ Tuz
Pirinçli Pırasa Çorbasının Hazırlanışı
1- Pirinci yıkadıktan sonra tenceremize alıp, üzerine yaklaşık olarak 1 lt. kadar suyu ilave edelim. Daha sonra pirinçleri kaynamaya bırakalım.
2- Pırasamızı yıkayıp ayıklayarak, mümkün olduğunca ince bir şekilde doğrayalım.
3- Pirinçlerimizin pişmesine yakın, ince ince kıydığımız pırasalarımızı da tencereye ilave edelim.
4- Bir taraftan terbiyeyi hazırlayalım. Bir kap içerisine un ve yoğurdu koyarak, üzerine bir su bardağına yakın tavuk suyu ya da suyu karıştırarak ilave edelim.
5- Çırpma teli ile un ve yoğurtlu terbiyemizi iyice çırpalım. İçerisine tencereden biraz sıcak su ekleyerek ılık olmasını sağlayalım.
6- Çorbamızın pirinç ve pırasalarını kontrol edelim. Eğer pişmişlerse, tenceremizin içerisine, hazırlamış olduğumuz terbiyeyi yavaş yavaş kontrollü bir şekilde karıştırarak ilave edelim.
7- Çorbamızı karıştırarak kaynadıktan sonra 5 dakika daha kısık ateşte kaynatalım.
8- Bir tava içerisinde tereyağını eritelim. Yakmadan yağı kızdıralım. Ocağı kapattıktan sonra, kırmızı biber ve biraz da nane ekmeyip karıştıralım.
9- Çorbaları kaseye aldıktan sonra, üzerine tereyağlı sosumuzu da ilave ederek servis yapalım. Afiyet olsun...