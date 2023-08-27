Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali’nin 2. Gününde pişmaniye sıra gecesi düzenlendi. Sıra gecesi festivaldeki insanların ilgisini topladı, renkli anlara sahne oldu.

Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali eğlenceli anlara sahne olmaya devam ediyor. Festivalin 2. Gününde pişmaniye sıra gecesi düzenlendi. İzmit Kent Meydanı’nda gerçekleşen sıra gecesinde ustaların elinden hem çiğ köfte yapıldı hem de pişmaniye çekildi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de katıldığı sıra gecesinde türküler söylendi, oyun havaları oynandı.