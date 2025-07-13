Türkiye, tarihi gelişmelere sahne olan bir haftayı geride bıraktı. Terör örgütü PKK’nın silah bırakma kararı sonrası süreçte yeni aşamalar konuşulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumartesi günü yaptığı açıklamada yeni bir döneme girildiğine vurgu yapmasının ardından, dikkatler şimdi örgütün Kuzey Irak’taki kamplarına yöneldi.

PKK KENDİNİ FESHETTİ, KCK SİLAH BIRAKACAK GRUBU BELİRLEDİ

27 Şubat’ta İmralı Cezaevi’nden Abdullah Öcalan’ın yaptığı çağrıyla başlayan süreçte, PKK Kandil’de gerçekleştirilen toplantıda kendini feshetme kararı aldı. Öcalan’ın “silahları bırakın” çağrısının ardından KCK da adım attı. KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat’ın başkanlığında, silah bırakma sürecini yürütecek 30 kişilik bir heyet oluşturuldu.

KUZEY IRAK’TAKİ 11 PKK KAMPI GÜNDEMDE

Süleymaniye’nin Surdaş nahiyesine yakın Casene Mağarası’nda başlatılan ilk silahsızlanma adımının ardından dikkatler, PKK’nın Kuzey Irak’ta kontrol ettiği 11 kampa yöneldi. Özellikle Diyarbakır’ın Lice ilçesinde temelleri atılan ve uzun yıllar Türkiye’ye yönelik saldırıların planlandığı bu kamplar, sürecin en kritik aşamalarından biri olarak görülüyor.

ZAP KAMPI VE DİĞER STRATEJİK NOKTALAR

Bu kamplar arasında en dikkat çekenlerden biri, Hakkâri’nin Çukurca ilçesinin karşısında, çıplak gözle görülebilen Zap Kampı. PKK’nın en stratejik üslerinden biri olarak bilinen bu kampın dışında, Sinat, Haftanin, Gara, Hakurk, Metina, Avaşin-Basyan ve Etruş kampları da örgüt tarafından aktif şekilde kullanılmaya devam ediyor.

Kamplarda hastane, elektrik üretim tesisi, eğitim alanları ve cephaneliklerin bulunduğu belirtiliyor. Güvenlik kaynakları, bu noktaların tamamen boşaltılmasının beklendiğini ifade ediyor.

KANDİL, SİNCAR VE MAHMUR KAMPLARI DA KAPATILABİLİR

PKK’nın diğer üç kritik üssü ise Kandil, Sincar ve Mahmur kampları olarak öne çıkıyor. Bu bölgeler, örgütün üst düzey yöneticilerinin bulunduğu alanlar olarak biliniyor. Kandil, İran sınırında; Sincar, Suriye hattına yakın; Mahmur ise Musul çevresinde konumlanıyor.

Mahmur Kampı’nda yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığı ve kontrolün hâlâ PKK’nın elinde olduğu ifade ediliyor. Sürecin ilerleyen safhalarında bu kampların da tahliye edilmesi ve denetimin yerel yönetimlere devredilmesi planlanıyor.