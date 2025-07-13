Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 yılı ikinci taksit ödeme dönemi başladı. Araç sahipleri, her zamanki gibi MTV ödemelerini iki eşit taksit halinde gerçekleştiriyor. İlk taksit Ocak ayında ödenirken, şimdi tüm dikkatler 31 Temmuz 2025’te sona erecek olan ikinci taksit ödeme tarihine çevrildi.

MTV ÖDEMELERİ NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

MTV 2. taksit ödemeleri hem dijital hem de fiziksel kanallar üzerinden yapılabiliyor. Araç sahipleri aşağıdaki yöntemleri kullanarak işlemlerini gerçekleştirebilir:

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) resmî internet sitesi

GİB Mobil Uygulaması

e-Devlet Kapısı

Dijital Vergi Dairesi

Anlaşmalı bankaların internet ve mobil bankacılık uygulamaları

PTT şubeleri

Vergi daireleri

Online ödeme yapacak kullanıcılar, plaka, T.C. kimlik numarası ve tescil/sahiplik belge tarihi bilgileriyle kolayca işlem yapabilir.

SON GÜNÜ KAÇIRMAYIN: GECİKME FAİZİ UYGULANIR

MTV ikinci taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz 2025 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar ödeme yapılmadığı takdirde gecikme faizi uygulanacak. Bu yüzden araç sahiplerinin son günü beklemeden ödemelerini gerçekleştirmeleri tavsiye ediliyor.

Doğru ödeme kanallarının kullanılması da son derece önemli. Resmi işlemler için yalnızca "gib.gov.tr" adresi ve resmi banka siteleri tercih edilmelidir.

ALTERNATİF ÖDEME YÖNTEMLERİ

Ödeme yapmak isteyenler için farklı seçenekler de sunuluyor. Anlaşmalı bankaların sunduğu:

Kredi kartı

Banka kartı

Mobil ödeme

Banka havalesi

Yabancı banka kartları

gibi alternatif yöntemlerle ödeme yapılabiliyor. Ayrıca PTT iş yerleri ve vergi daireleri de tercih edilebilecek fiziksel ödeme noktaları arasında bulunuyor.