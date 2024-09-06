Hakkari Dağlıca'da PKK'lı teröristlerin 2015 yılında düzenlediği hain saldırı sonucunda şehit düşen Yarbay İlker Çelikcan'ın babası Niyazi Çelikcan, her gün acı çektiklerini belirtti. Çelikcan, "Hem bu ülkenin ekmeğini yiyorlar, hem de bu ülkeye kurşun sıkıyorlar. Biz bunlar yüzünden her gün acı çekiyoruz. Onlar bu görevlerde olduğu sürece PKK, şehit ailelerine her gün kurşun sıkıyor. 'PKK, Türkiye'yi tükürüğü ile boğar' diyen adam şimdi belediye başkanı" şeklinde konuştu.

Şehit Yarbay İlker Çelikcan’ın ölüm yıl dönümünde, ailesi Hamitler Mezarlığı’ndaki Garnizon Şehitliği’ni ziyaret etti. Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de acılı aileyi yalnız bırakmadı. Okunan duaların ardından baba Niyazi Çelikcan, duygularını İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına şöyle ifade etti:

"Bizler vatanı, milleti, bayrağı için yaşıyoruz. Vatansever olarak yetiştirildik. Oğlum Dağlıca'ya görev için gittiğinde, 'Gitme' dedim, 'Kendi iş yerimizde çalış' dedim ama o, 'Ben devletime, vatanıma ve milletime hainlik yapamam. Vatanın her karesi bize şehitlerin emanetidir. Biz de onların yolunda gitmek mecburiyetindeyiz' diyerek gitti ve şehit olarak geri döndü. 9 yıl geride kaldı."

Çelikcan, yapılan operasyonlara rağmen terör örgütünün faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, "Ama inşallah bu operasyonlarla PKK'nın kökü kazınır, zürriyetleri bile kalmaz. Bizim temennimiz budur. Hem bu ülkenin ekmeğini yiyorlar hem de bu ülkeye kurşun sıkıyorlar. Biz bunlar yüzünden her gün acı çekiyoruz" dedi.

Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın, milletvekili olduğu dönemdeki bir açıklamasına atıfta bulunan Çelikcan, "PKK, Türkiye'yi güller bahçesine çevirmek istemeseydi, PKK'nın öyle bir gücü var ki sizi tükürüğüyle boğar" sözlerini hatırlattı. Çelikcan, "Bunun GBT'si yok mu? Neden oraya getiriyorsunuz? Beni yolda giderken polis GBT sisteminden ne olduğumu görüyor. Onlar bu görevlerde olduğu sürece PKK, şehit ailelerine her gün kurşun sıkıyor. PKK, Türkiye'yi tükürüğüyle boğar diyen adam şimdi belediye başkanı. Bu ülkenin parasıyla besleniyor ve kurşun sıkıyorlar. Bunlar esas bizi yaralıyor" diye konuştu.

Çelikcan, vatanseverliğin önemine vurgu yaparak, "Bu vatan, millet, bayrak bizimdir. Vatanını sevmeyen, bayrağını sevmeyen özgürlüğünü alabilir mi? Savaştan kaçanları görüyorsunuz. Onların özgürlüğü var mı? Bizler onlar gibi olamayız. Bizleri hiçbir devlet almaz. Bizler de hiçbir yere sığmayız. Ben 70 yaşındayım. Vatanım için o askerin önünde kalkanlık yapar, yine gitmeyiz" şeklinde sözlerini tamamladı.