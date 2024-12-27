Plaka kodlarındaki değişiklik X ve Facebook'ta konuşuluyor. Bazı kullanıcılar, Türkiye’de 81 il sayısının 100'e çıkarılacağını ve araç plaka kodlarının da değişliğe gidileceğini iddia etti. İşte bu konuya dair son ayrıntılar…

Türkiye'de 81 il sayısının 100'e çıkması halinde araç plaka kodlarının da değişmesi gerekir. Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre plaka kodlarının değişeceği iddia edildi. Şu an için herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

PLAKA KODLARI DEĞİŞİYOR MU, DEĞİŞECEK Mİ?

Türkiye’de bulunan il sayısının 81'den 100'e çıkarılacağı konuşuluyor. Ancak bu konuya dair henüz resmi olarak herhangi bir düzenleme gündeme taşınmadı.

Plaka kodlarındaki değişiklik X ve Facebook'ta konuşuluyor. Bazı kullanıcılar, Türkiye’de 81 il sayısının 100'e çıkarılacağını ve araç plaka kodlarının da değişliğe gidileceğini iddia etti. İşte bu konuya dair son ayrıntılar…

Türkiye'de 81 il sayısının 100'e çıkması halinde araç plaka kodlarının da değişmesi gerekir. Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre plaka kodlarının değişeceği iddia edildi. Şu an için herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Türkiye’de bulunan il sayısının 81'den 100'e çıkarılacağı konuşuluyor. Ancak bu konuya dair henüz resmi olarak herhangi bir düzenleme gündeme taşınmadı.

X ve Facebook'ta ortaya atılan iddialar bir gerçeklik yansıtmıyor. Resmi bir açıklama gelmediği için şu an için plaka kodlarında değişiklik meydana gelmeyecek. İl sayısının 100'e çıkarılması halinde yeni plaka kodlarının şöyle olacağı iddia edildi:

Adana - 01

Adıyaman - 02

Afyonkarahisar - 03

Ağrı - 04

Aksaray - 05

Amasya - 06

Ankara - 07

Antalya - 08

Ardahan - 09

Artvin - 10

Aydın - 11

Balıkesir - 12

Bartın - 13

Batman - 14

Bayburt - 15

Bilecik - 16

Bingöl - 17

Bitlis - 18

Bolu - 19

Burdur – 20

Bursa - 21

Çanakkale - 22

Çankırı - 23

Çorum - 24

Denizli - 25

Diyarbakır - 26

Düzce - 27

Edirne - 28

Elazığ - 29

Erzincan - 30

Erzurum - 31

Eskişehir - 32

Gaziantep - 33

Giresun - 34

Gümüşhane - 35

Hakkari - 36

Hatay – 37

Iğdır - 38

Isparta - 39

İstanbul - 40

İzmir - 41

Kahramanmaraş - 42

Karabük - 43

Karaman - 44

Kars - 45

Kastamonu - 46

Kayseri - 47

Kırıkkale - 48

Kırklareli - 49

Kırşehir - 50

Kilis - 51

Kocaeli - 52

Konya - 53

Kütahya - 54

Malatya - 55

Manisa - 56

Mardin - 57

Mersin - 58

Muğla - 59

Muş - 60

Nevşehir - 61

Niğde - 62

Ordu - 63

Osmaniye - 64

Rize - 65

Sakarya – 66

Samsun - 67

Siirt - 68

Sinop - 69

Sivas - 70

Şanlıurfa - 71

Şırnak - 72

Tekirdağ - 73

Tokat - 74

Trabzon - 75

Tunceli - 76

Uşak - 77

Van - 78

Yalova - 79

Yozgat - 80

Zonguldak – 81