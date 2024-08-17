19 Ağustos 2024 tarihinde Bursa’nın çeşitli bölgelerinde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. UEDAŞ tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle, elektrik kesintilerinin yaşanacağı bölgeler ve mahalleler belli oldu. Kesinti yapılacak bölgeler şu şekilde:
- *SET (290)*
- *ASLAN*
- *KAÇKAR*
- *MEZRA*
- *MEYDANLI*
- *ALADAĞLAR*
- *MELEKLİ*
- *METELER*
- *MEŞE*
- *MARMARA (290)*
- *MUTLU (290)*
- *CEZAEVİ*
- *BURSA, NİLÜFER*
- *MINARELİÇAVUŞ*
- *MİRAS*
- *MELEKLER*
- *YÜCELEN*
- *MEVLANA (290)*
- *ETKİN*
- *MENEKŞE (290)*
- *KARLITEPE*
- *DAHA*
- *MÜNEVVER*
- *ŞİRİNKÖY*
- *MUMCU*
- *AHİEVRAN 1*
- *DOĞANKÖY*
- *ÇİÇEK (320)*
- *TEPE (320)*
- *CUMHURİYET (320)*
- *CEYHAN (300)*
- *BÜKLÜM*
- *BOZDAĞ (300)*
- *BADEMLİ (300)*
- *RÜŞTÜ BÜRLÜ*
- *BEYAZIT (300)*
- *KAYHAN*
- *BALKAN (300)*
- *ALİ FUAT*
- *DERİ*
- *ASLANOBA BURHANİYE*
Elektrik kesintilerinin yapılacağı bölgelerde yaşayan vatandaşların, günlük iş planlarını bu doğrultuda düzenlemeleri ve gerekli önlemleri almaları önemle tavsiye edilir. UEDAŞ, çalışmanın ardından elektriğin en kısa sürede yeniden sağlanacağını belirtti.