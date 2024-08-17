19 Ağustos 2024 tarihinde Bursa’nın çeşitli bölgelerinde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. UEDAŞ tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle, elektrik kesintilerinin yaşanacağı bölgeler ve mahalleler belli oldu. Kesinti yapılacak bölgeler şu şekilde:

- *SET (290)*

- *ASLAN*

- *KAÇKAR*

- *MEZRA*

- *MEYDANLI*

- *ALADAĞLAR*

- *MELEKLİ*

- *METELER*

- *MEŞE*

- *MARMARA (290)*

- *MUTLU (290)*

- *CEZAEVİ*

- *BURSA, NİLÜFER*

- *MINARELİÇAVUŞ*

- *MİRAS*

- *MELEKLER*

- *YÜCELEN*

- *MEVLANA (290)*

- *ETKİN*

- *MENEKŞE (290)*

- *KARLITEPE*

- *DAHA*

- *MÜNEVVER*

- *ŞİRİNKÖY*

- *MUMCU*

- *AHİEVRAN 1*

- *DOĞANKÖY*

- *ÇİÇEK (320)*

- *TEPE (320)*

- *CUMHURİYET (320)*

- *CEYHAN (300)*

- *BÜKLÜM*

- *BOZDAĞ (300)*

- *BADEMLİ (300)*

- *RÜŞTÜ BÜRLÜ*

- *BEYAZIT (300)*

- *KAYHAN*

- *BALKAN (300)*

- *ALİ FUAT*

- *DERİ*

- *ASLANOBA BURHANİYE*

Elektrik kesintilerinin yapılacağı bölgelerde yaşayan vatandaşların, günlük iş planlarını bu doğrultuda düzenlemeleri ve gerekli önlemleri almaları önemle tavsiye edilir. UEDAŞ, çalışmanın ardından elektriğin en kısa sürede yeniden sağlanacağını belirtti.