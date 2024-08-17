Yıldırım Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Boks Federasyonu ve Türkiye Gençlik Vakfı’nın gerçekleştirdiği U-22 Erkekler ve Kadınlar TÜGVA Şehitlere Rahmet Filistin’e Destek Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Bursa’nın en büyük spor kompleksi olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde başladı.BURSA (İGFA) - Açılış seremonisine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı İbrahim Beşinci, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Yıldırım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Demirci ile çok sayıda antrenör ve sporcu katıldı.

23 Ağustos’a kadar devam edecek olan şampiyonada 48 ilden katılan 352 sporcu kıyasıya mücadele edecek. Yarışma cesareti gösteren tüm gençleri tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Şampiyonada mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.