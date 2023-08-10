İş İnsanı Ali Rıza Gök, plastik geri dönüşümü ile hem çevre temizliğine katkıda bulunduklarını hem de ülke ekonomisine yönelik önemli bir görevi ifa ettiklerini vurguladı. Gök, "Plastik atıkların çevreye verdiği zararları azaltmak ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz" dedi.

Conscept Plastik kurucusu Ali Rıza Gök, kurduğu geri dönüşüm tesisi ile plastik hammadde sektöründe çevreyi koruma hedeflerine önemli katkı sağladıklarını söyledi. Gök, "Tesis, atık plastikleri toplamak, ayrıştırmak ve yeniden işlemek için ileri teknolojileri kullanırken doğayı da korumuş oluyor. Bu sayede, çevreye zararlı plastik atıkların doğaya bırakılması önleniyor ve bunun yerine geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanılabilir hale getiriliyor. Bu çevreci yaklaşımımız, sürdürülebilirlik ve doğa koruma konusunda da örnek teşkil ediyor. Bu sektöre yatırım yapacaklara da çağrıda bulunuyoruz. Gezegenimizin geleceğini birlikte kurtaralım" ifadelerini kullandı. Öte yandan Gök, sektöre girmek isteyenlere yatırım çağrısında bulundu.

Ali Rıza Gök, "Şirket olarak plastik geri dönüşüm projelerimizle ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyoruz. Geri dönüştürülen plastik atıkların ekonomiye kazandırılmasıyla, yerli üreticilerin daha ucuz ve sürdürülebilir hammadde kaynaklarına erişimi ciddi anlamda kolaylaşıyor. Bu durum, maliyetleri düşürmekte ve rekabet gücünü artırmaktadır. Aynı zamanda, geri dönüşüm sektöründe istihdam olanakları da oluşturulmaktadır. Bu sektörde çalışan sayısı da artıyor" diye konuştu.

Gök, plastik hammadde sektöründe geri dönüşüm atıklarını plastiğe dönüştürerek, çevre dostu bir yaklaşımla sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi sürdüreceklerini, bunun hem ülke ekonomisine katkı sağlayacağını hem de doğayı korumaya devam edeceğini belirtti. Gök, bu girişimlerin hem çevre hem de ekonomi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.