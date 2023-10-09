Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ), plastik kullanımı azaltmak için yeni bir projeye imza attı.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefiyle yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İş Dünyası Plastik Girişimi’ne imza atan ilk elektrik dağıtım şirketi olan TREDAŞ, uygulamaya geçirdiği projelerle de “plastiği azalt yaşamını çoğalt” dönemini başlattı.

Trakya Bölgesi’nde üç ilde, 20 bin kilometrekare alanda, 2 milyonu aşkın kişiye elektrik dağıtım hizmetini, kaliteli ve sürekli vermek için çalışmalarını aralıksız sürdüren TREDAŞ, iklim krizi, ekosistem dengesi ve çevre sağlığını önemsediğinin bir göstergesi olarak “plastiği azalt, yaşamı çoğalt” dönemini başlattı.

Enerji sektörünün elektrik dağıtımı alanında öncü şirketlerinden TREDAŞ, 2022 yılında doğa ve çevre korumanın önemine dikkat çekmek hedefiyle İş Dünyası Plastik Girişimi’ne (İPG) imza atan ilk elektrik dağıtım firması oldu. TREDAŞ sürdürülebilir bir gelecek için imzalanan bu protokol çerçevesinde plastik azaltımı konusunda taahhütlerde bulundu.

Bireysel atık miktarı minimuma düşecek

İnsan yaşamında büyük önem arz eden çevrenin korunması ve doğanın devamlılığı için çevre dostu uygulamalarını sürdüren TREDAŞ, İPG protokolü ile sektörel asgari gerekliliklerini tespit ederek plastik ayak izini hesaplatarak bunun sonucunda İPG’ye, 2023 yılı için plastiklerin 1,8 ton azaltılması konusunda taahhüt vermişti. Taahhütlerini yerine getirmek için sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalara kararlılık ile devam eden TREDAŞ, gündelik bireysel atık miktarını minimum seviyeye indirmek üzere yeni bir adım daha attı.

Geri dönüşümü zor ve doğada kendiliğinden yok olamayan plastik ürün kullanımının önüne geçmek için çalışan TREDAŞ hem hijyenik hem dayanıklı materyalleri sayesinde uzun süre kullanıma uygun çelik termoslar ve su sebilleri ile pet şişe kullanımı kaldırdı. Böylece günlük olarak tüketilen pet şişelerin oluşturduğu plastik atık fazlalığına son verirken aynı zamanda uzun ömürlü termoslarla kullanım kolaylığı sağlayabilecek.