28 Kasım 2023 tarihinde İnegöl İlçe stadında konuk ettiği Edinerspor’a 2-0 mağlup olan Kafkasspor, rövanş maçını alarak Play-off yolunda büyük bir avantaj elde etmek istiyor.

4 MAÇTIR YENİLMİYOR

Ligde geride kalan 19 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde ederek ligde 5. sırada yer alan Kafkasspor son 4 hafta ise 1 galibiyet 3 beraberlik elde etti. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Aliağa FK, Antalya Kepezspor ve ligde kalma mücadelesi veren Gümüşhanespor ile berabere kalan İnegöl temsilcisi Kırıkkalegücüspor’u ise yenmeyi başardı.

EDİRNE DEPLASMANI ZOR GEÇECEK

Ligin 2. yarısında kendi sahasında oynadığı 2 maçı da kazanmayı bilen Edirnespor ise ligin sert takımları arasında yer alıyor. Her ne kadar inişli çıkışlı grafiği ile dikkat çekse de her takımı zorlamayı başaran ekip, bugüne kadar oynadığı 18 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Bir hafta bay geçen Edirnespor, attığı 28 golle ligin en çok gol atan 3. takımı durumunda.

Topladığı 28 puanla play-off hattının hemen altında 7. sırada yer alan ekip, kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı son 2 maçta rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.

MAÇ GÜNÜ VE SAATİ

Pazar günü saat 14.00’te oynanacak olan karşılaşma, Edirne 25 Kasım stadında oynanacak.