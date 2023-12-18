Petrol Ofisi Grubu, PO Marine markasıyla 22 yıldır İstanbul boğazında kurtarma faaliyeti yapan Denizciler Dayanışma Derneği Denizde Arama Kurtarma Birimi (DAKSAR) ile süren iş birliği anlaşmasını uzattığını açıkladı.

Petrol Ofisi Grubu, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ile koordineli çalışan, Kalamış Setur Marina’da bulunan ve 14 tane botuyla İstanbul halkına hizmet sağlayan DAKSAR’ın yakıt sponsorluğunu yapıyor. Kurulduğu günden bu yana 4 binin üzerinde arama kurtarma çalışması gerçekleştiren DAKSAR, gönüllülük esasına göre çalışıyor.

Verdikleri destek hakkında açıklama yapan Petrol Ofisi Grubu Denizcilik Kıdemli Müdürü Aydın Yıldız, “Petrol Ofisi Grubu, ülke geneli ve yakın coğrafyaya hava ve kara araçlarının yanı sıra deniz araçlarında da ihtiyaç duyulan tüm yakıt çeşitlerini sağlayabilen Türkiye’nin en büyük şirketleri arasında yer alıyor. Denizcilik ekonomisindeki konumumuzu güçlendiren yerel ve küresel çalışmalarımızın bizi sektörün sürekli lideri haline getirmesinden gurur duyuyoruz. PO/Marine olarak denizlerdeki güçlü liderliğimizi daha da sağlamlaştırırken denizlerimizin güvenliği ve halkımızın can güvenliği konusundaki sorumluluğumuzun da bilincindeyiz. İstanbul halkına denizde arama kurtarma hizmeti vermek için güçlerimizi birleştirdiğimiz DAKSAR ile yaptığımız bu uzun soluklu iş birliğinin devam etmesinden mutluluk duyuyoruz” dedi.