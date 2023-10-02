Bursa’da düzenlenen 3. Küçükbaş Hayvancılık Festivali’nde koç ve tavukların podyumda renkli görüntülere sahne oldu.

İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 3. Küçükbaş Hayvancılık Festivali sona erdi. 3 gün süren etkinlik, yurt içi ve yurt dışından yüzlerce misafiri ağırladı. Küçükbaş hayvancılık sektörünün geliştirilmesi adına yapılan festivale 55 firma, 80 yetiştirici ile 250 adet kafesli tavuk yetiştiricisi katıldı.

Festivalin son ünü Damızlık Koç Yarışmasına ev sahipliği yaptı. 10 ayrı kategoride yapılan yarışmada İnegöl Kıvırcığından Fransa menşeli De France ırkına kadar çeşitli ırklarda koçlar yarıştı. Büyük heyecana sahne olan yarışmada hem koçlar hem sahipleri maharetlerini sergiledi. 10 ayrı kategoride 10 farklı ırk, jüri değerlendirmesi sonucuna göre 1’inci, 2’nci ve 3’üncülükle ödüllendirildi.

Festivalde ayrıca Ulusal Yerli Tavuk Irkları Gösterisi ve akabinde Büyük Süs Tavukları Mezatı ile devam etti. İlgiyle takip edilen festivalde, süs tavukları büyük beğeni topladı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl’ümüzde İnegöl Kıvırcığımız var. Biz bu ırkın devam etmesini ve yaygınlaşmasını arzu ediyoruz. Bununla beraber bu organizasyon sayesinde diğer ırkları da tanımış oluyoruz. Pek çok farklı ırk şu anda şehrimizde. Üreticilerimiz onları gözlemliyor. Merakı olanlar bu ırkları kendileri de yetiştirmek isteyebilirler. Sektöre karınca kararınca katkı koymak adına bu organizasyonu yapıyoruz. Katkı veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.