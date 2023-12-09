Bilecik’te polis adaylarına ’Dini İstismar Eden Terör Örgütleri İle Mücadele’ konulu konferans düzenlendi.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Polis Meslek Eğitim Merkezince (POMEM) düzenlenen ‘Dini İstismar Eden Terör Örgütleri İle Mücadele’ konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programa POMEM Müdürü Suat Günbey, müdür yardımcıları ve öğrenciler katıldı. Program öncesi polis adaylarıyla yemekte buluşan Erhun yemek sonrası dua etti. Akabinde Erhun, Günbey’i makamında ziyaret ederek kendilerine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılan ’Polisler İçin Dini ve Ahlaki Bilgiler’ eserini hediye etti.

Katılımın yoğun olduğu konferansta ’Dini İstismar Eden Terör Örgütleri İle Mücadele’ konusunu işleyen Erhun, dinin amacı ve İslam dininin özelliklerini anlatarak, tarihte din istismarı, din istismarcıların özellikleri ve dikkat edilmesi gereken konulara değindi.

Konferans sonrasında Erhun’a, Günbey tarafından polis akademisi armalı hediye ve teşekkür belgesi verildi.