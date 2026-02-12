Ankara'da aracını muayene ettirmek üzere gittiği TÜVTÜRK istasyonunda çalışanların saldırısına uğrayarak feci şekilde hayatını kaybeden polis memurunun Melih Okan Keskin'in ölümü, emniyet camiasında ve kamuoyunda büyük infiale yol açtı. Yaşanan vahşete bir tepki de Polis Emeklileri Derneği Yalova Şubesi'nden geldi. Şube Başkanı Aydın Çelenk, olayın takipçisi olacaklarını belirterek, sorumluların en ağır cezayı alması gerektiğini vurguladı.

Olayın bir vahşet olduğunu belirten Çelenk, 'Ankara ilimizde TÜVTÜRK araç muayene istasyonuna aracını muayene ettirmek amacıyla giden polis memuru meslektaşımızın, istasyon görevlileri tarafından darp edilerek hayatını kaybetmesi, hepimizi derinden sarsan vahim ve kabul edilemez bir olaydır. Devletine yıllarca sadakatle hizmet etmiş bir polis memurunun, kamu hizmeti sunulan bir alanda, sorumluluk taşıyan kişilerce maruz kaldığı bu vahşet, kamu vicdanını derinden yaralamıştır. Olay, görevli personelin yetki ve sınırlarını aşmasının nelere yol açabileceğini acı bir şekilde gözler önüne sermiştir' diye konuştu.

Meslektaşlarının görev dışında, sivil bir vatandaş olarak hizmet almaya gittiğini hatırlatan Çelenk, 'Görev dışında, sivil bir vatandaş olarak yasal hakkını kullanmak üzere bulunduğu bir kamu hizmet alanında, polisimize yönelik bu insanlık dışı saldırı, sadece bireye değil, hukuka, kamu düzenine ve toplumsal huzura yapılmış açık bir saldırıdır. Hiçbir gerekçe, bir insanın dövülerek öldürülmesini meşru kılamaz.' dedi.

Çelenk dernek olarak hukuki sürecin peşini bırakmayacaklarını belirterek, 'Polis Emeklileri Derneği Yalova Şubesi olarak bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyor, sorumluların hukuk önünde en ağır cezaları almasını talep ediyoruz. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, ihmali ya da kusuru bulunan herkesin yargı önünde hesap vermesi gerekmektedir. Bu acı olayda hayatını kaybeden meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Polisimize ve hiçbir vatandaşımıza yönelik şiddetin normalleştirilmesine asla izin vermeyeceğiz' ifadesini kullandı.