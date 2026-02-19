Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ilkokul öğrencilerine polislik mesleği tanıtımı, trafik kuralları ve genel güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Bozüyük Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince TOKİ İlkokulu öğrencilerine yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Program kapsamında öğrencilere polislik mesleğinin görev ve sorumlulukları anlatılırken, trafik kurallarına uyulmasının önemi vurgulandı. Ayrıca genel güvenlik konularında bilgilendirme yapılarak çocukların günlük hayatta karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçli hareket etmeleri gerektiği ifade edildi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, benzer bilgilendirme çalışmalarının il genelinde sürdürüleceğini belirtti.