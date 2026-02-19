Bilecik'te lise öğrencilerine akran zorbalığı, siber zorbalık ve genel güvenlik konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ertuğrulgazi Lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen programda, gençlerin karşılaşabileceği risklere dikkat çekildi. Eğitim kapsamında akran zorbalığının psikolojik ve sosyal etkileri, siber zorbalığın dijital ortamda oluşturduğu tehlikeler ile genel güvenlik kuralları hakkında bilgi verildi. Öğrencilere, olası olumsuz durumlarda nasıl davranmaları gerektiği anlatılırken, güvenli internet kullanımı konusunda da uyarılarda bulunuldu.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların farklı okullarda da devam edeceğini belirtti.