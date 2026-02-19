Kocaeli'de toplu taşıma ve ulaşım kurallarını ihlal ettiği belirlenen 168 şoföre toplam 496 bin 104 lira idari para cezası uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, haftalık olağan toplantısında 175 gündem maddesini görüşerek karara bağladı. Toplantıda, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen denetim tutanakları ve vatandaşlardan gelen şikayetler değerlendirildi.

Encümen değerlendirmesi sonucunda; sefer sırasında sigara içmek, yolcuya kötü muamelede bulunmak, yolcu ile münakaşa etmek, bandrolsüz veya ruhsatsız çalışmak, araç yaş sınırını aşmak, durakta bekleyen yolcuyu almamak, tehlikeli araç kullanmak, denetim görevlilerinin talimatlarına uymamak, öğrenci güzergah izin belgesi bulundurmamak ve hatalı park yapmak gibi çeşitli ihlalleri gerçekleştirdiği tespit edilen 168 şoföre işlem yapıldı. Söz konusu şoförlere toplam 496 bin 104 lira idari para cezası kesilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca Kartepe ilçesindeki taksi durağının kiralama ihalesi de gerçekleştirildi. Sarımeşe Mahallesi Dede Korkut Caddesi'nde bulunan 18 araç kapasiteli Sarımeşe Taksi Durağı'nın 10 yıllığına kiralanması için çıkılan ihaleye tek istekli katıldı. İhalede taksi durağı için 4 milyon 519 bin 270 lira teklif sunuldu.