Bilecik'te 'En Başta Kitap, Dilde Söz' projesi kapsamında 4. sınıf öğrencileri arasında panel etkinliği düzenlendi.

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde Bilecik Atatürk İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler okuma, anlama ve kendini ifade etme becerilerini sergiledi. Panelde 4. sınıf öğrencileri hazırladıkları sunumlarla bilgi ve düşüncelerini paylaşırken, program katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Programa Bilecik İl Millî Eğitim Müdür Vekili Tahsin Yazır ile Şube Müdürleri Mehmet Nesih Tunçay ve Abdurrahim Omuk katıldı.

İl Millî Eğitim Müdür Vekili Tahsin Yazır, 'Öğrencilerimizin özgüvenle söz aldığı bu anlamlı etkinlikte emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, bu tür çalışmalarla çocuklarımızın akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemeye devam edeceğiz' dedi.