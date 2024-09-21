Bursa'da, çeşitli suçlardan 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şerafettin D., aracının turbosunu yaptırmak için gittiği tamirci dükkanında polis tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan Şerafettin D.'yi izlemek üzere harekete geçti. Şüphelinin, İnegöl'deki ailesinin yanına gittiği ve ardından Bursa şehir merkezine geçtiği tespit edildi.

Ekipler, Şerafettin D.'nin aracının tamir için Beşyol'daki bir dükkanına gideceğini öğrendi. Tamirci kılığına giren bir polis, Şerafettin D. geldiğinde onu bekleyerek kıskıvrak yakaladı. Diğer polislerin de yardımıyla gözaltına alınan Şerafettin D., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.