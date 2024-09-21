İzmit Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepleri yerinde inceleyerek çözüm üretmeye devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi vatandaşlar gelen talepleri tek tek yerinde incelemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz, Muhtarlık işleri Müdürü Ozan Aksu, Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, Meclis üyesi Serdar Atasever, Yeni Mahalle muhtarı Gökhan Lençper ve talepte bulunan vatandaşlarla birlikte Yeni Mahalle’deki beton yol da incelemelerde bulundu.

BAŞKAN HÜRRİYET SÖZ VERMİŞTİ, ÇALIŞMA BAŞLIYOR

Vatandaşın talebi üzerine bölgeye giderek beton yolda incelemelerde bulunan İzmit Belediyesi yöneticileri, gerekli değerlendirmelerin yapıldığını Başkan Hürriyet’in de söz verdiği beton yolda çalışma başlatılacağını vatandaşlara iletti. Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz ayrıca çalışmaların kentin dört bir yanında durmadan devam edeceğini belirtti.