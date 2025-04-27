Kocaeli’de 55 polis memuruna yangın önleme ve söndürme teknikleri eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nün talebi üzerine Körfez ve Derince ilçelerinde görevli polis memurlarına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından eğitim verildi. Teprik ve pratik olarak gerçekleştirilen eğitimlerde taşınabilir yangın söndürücülerin kullanımı ve yangınlara müdahale ve söndürme konularında bilgiler sunuldu. Portatif söndürücülerin kullanımında ise kuru kimyevi tozlu ve karbondioksitli yangın söndürücülerin doğru kullanımı ve acil durumlarda hareket tarzı uygulamaları gerçekleştirildi.

Eğitime katılan 55 polis memuru, uygulamalı olarak yangın söndürme tekniklerini öğrenmiş oldu.