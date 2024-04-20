Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerince özel güvenlik eğitim verildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünce özel güvenliklere yönelik eğitimler veriliyor. Ekiplerce özel güvenlik izni bulunan birimlerde Kişi, Kurum, Kuruluş Yetkilisi (KKKY) olarak görev yapan 160 kişi ve güvenlik sorumlusu olarak görev yapan 17 kişi olmak üzere toplam 177 kişiye, İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan konferans salonunda, Özel Güvenlik Hukuku ile Yönetici, Güvenlik Sorumlusu, KKKY’nin Yetki ve Sorumlulukları konularında Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından eğitim verildi.