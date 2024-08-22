Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayan 206 polis, düzenlenen yemin töreni ile mesleğe ilk adımını attı. Törende bazı öğrenciler gözyaşlarını tutamadı.

Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Başaran, 30. dönem mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, 206 polis adayının mezun olmaya hak kazandığını söyleyerek, "Emniyet Genel Müdürlüğü, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde hukuk devleti ilkeleri ve insan hakları alanında hizmet üretmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü olarak adalet ve güvenlik ordusuna katkıda bulunan birey ve toplum odaklı polislik anlayışıyla birlikte temel hak ve özgürlüklerin korunması ve toplumun düzen içerisinde yaşamını sürdürmesi için yasalar çerçevesinde güvenlik hizmeti sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yemin töreni öncesi dönem birincisi Yusuf Ökten, yaş kütüğüne plaket çaktı. Törene katılan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, dönemi dereceyle bitiren 3 adaya sertifika ve hediye takdim etti. Tören, polis adaylarının yemin etmelerinin ardından edilen dualar ile son buldu.

Kaynak: İHA