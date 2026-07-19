Protokol ve Halk Bir Arada

Posof kültürünün tanıtılması ve yaşatılması adına büyük bir özveriyle hazırlanan çadırı, İnegöl Kaymakamı, Belediye Başkanı ve bölge milletvekilleri ziyaret etti. Protokol üyeleri, Posof’un zengin kültürel mirasını yakından inceleyerek, dernek yönetimiyle samimi bir ortamda sohbet etme imkânı buldu.

Posof Sofrasından Lezzet Şöleni

Ziyaret esnasında misafirlere, Posof yöresinin en özel lezzetlerinden oluşan bir ikram menüsü sunuldu. Protokol üyelerine; yöreye has hınkal, kete ve geleneksel peynir çeşitleri ikram edilirken, içecek olarak ise ferahlatıcı hibisküs şerbeti sunuldu. Bu eşsiz lezzetler, katılımcılardan tam not aldı.

Deve Oyunu ile Geleneksel Şölen

Gecenin en çok ilgi çeken anları, Posof ilçesine özgü "Deve Oyunu" gösterisiyle yaşandı. Yöresel kültürün en önemli simgelerinden biri olan ve büyük bir ustalıkla sergilenen bu oyun, izleyicilerden büyük alkış aldı. Ardından sahne alan Posof Halk Oyunları Ekibi, yöresel ezgiler eşliğinde sergiledikleri performansla festivale coşku kattı.

Kültürlerarası Köprü

Posoflular Derneği yetkilileri, festivalin İnegöl’ün kültürel zenginliğini pekiştirdiğini belirterek, "Bu çadırda sadece Posof’u değil, aynı zamanda dostluğu, kardeşliği ve köklü geleneklerimizi sergiliyoruz. Protokolümüzün ve halkımızın yoğun ilgisi bizleri çok mutlu etti," ifadelerini kullandılar.

İnegöl’ün mozaiğini oluşturan değerleri bir araya getiren bu tür etkinlikler, şehrin kültürel dokusunu her geçen yıl daha da güçlendiriyor.

İnegöl Posoflular Dernek Başkanı Ayhan Çamlıdağ: "Sayın protokol, değerli hemşehrilerim, belediyemizin düzenlemiş olduğu 39. Kültür Sanat Festivali doğrultusunda çadır etkinliğimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle Sayın Belediye Başkanımıza bu emeklerinden, gayretlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de çok zor bir süreç. Biz dernek olarak yoruluyoruz, kendisinin yorgunluğunu tahmin bile edemiyoruz. Tekrardan Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Kaymakamımıza, Sayın Meclis Üyelerimize, Şavşat Dernek Başkanımıza, Baykön Dernek Başkanımıza ve siz değerli hemşehrilerimize hoş geldiniz diyorum, iyi eğlenceler diliyorum." dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Çok değerli Kaymakamım, çok kıymetli Posof Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanımız ve yönetimi, çok değerli meclis üyeleri, siyasi partilerimizin değerli başkanları ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkan ve yöneticileri, kıymetli Posoflu hemşehrilerim, İnegöllü hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler; ben de sizleri saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle olarak emeklerinize sağlık. Burada çok güzel oyunlar sergilendi az önce. Kıymetli evlatlarımızı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Burada dernek başkanımıza hasreten çok teşekkür ediyorum, yönetimine, kıymetli yönetimine ve emek veren tüm arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Artık festivalimizin sonuna yaklaştık ve hamdolsun kültür ve hemşehri derneklerimizin desteğiyle, katkısıyla; belediyemizin organizasyon kabiliyetiyle; çok değerli kaymakamımızın ve tüm emniyet, jandarma, sağlık birimleri gibi efendim devlet kuruluşlarımızın desteğiyle; misafir oyun heyetleriyle, oyuncularla, delegasyonlarla güzel bir festivalin sonuna geldik.

Ben tabii burada çok büyük bir emek var. Gerçekten başta dernek başkanlarımıza, yönetimlerine teşekkür ediyorum. Hakeza çok değerli belediyemizin başkan yardımcısından kültür müdürüne, basın müdürüne, bütün dairelerine ve çalışma ekibimize, başından sonuna hepsine teşekkür ediyorum. Tabii biz komisyonlarımız var, kültür komisyonu başkanımız ve onun komisyon üyeleri var. Hepsine teşekkür ediyorum ama en büyük teşekkürü Posoflu hemşehrilerime ve İnegöllü hemşehrilerime yapmak istiyorum. Çünkü bu organizasyon sizler olmadığında en büyük parçası eksik olmuş oluyor. Biz buralara vermiş olduğunuz destekler için sizden her birinize teşekkür ediyoruz, ama yine bir teşekkürü İnegölümüze katmış olduğunuz değerden dolayı vermek istiyorum.

Birlikte çalışıyoruz, birlikte üretiyoruz. Dünyanın pek çok ülkesine ihracatlar yapıyoruz, işte burada Posoflu hemşehrilerimizin de çok büyük katkısıyla. Posof’un insanı merttir, cömerttir, gönlü büyüktür, geniştir, aşk yeridir, saygılıdır. Dolayısıyla ben her birinize çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum, saygılar sunuyorum." şeklinde konuştu.

İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay ise "Sayın Belediye Başkanım, çok değerli Posoflular Dernek Başkanımız, yönetim kurulu üyeleri, diğer hemşeri derneklerimiz, meclis üyelerimiz, sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri, ilçe başkanlarımız, çok değerli Posoflu hemşerilerim; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum. Aranızda bulunmaktan dolayı mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Ben de bir hafta önce göreve başladım ama bir hafta, siz değerli hemşerilerimle dolu dolu geçti. Belediyemizin düzenlediği 39. Kültür Sanat Festivali'nde gerçekten doya doya hemşerilerimizle bir araya geldik. Bu birlikteliği belki normal bir zamanda birkaç ay içerisinde yapacakken, Allah'a şükür bir hafta içerisinde tüm hemşeri derneklerimizle, siz değerli insanlarla bir araya geldik. Bundan dolayı da ayrıca mutluluk duyuyorum.

Bizleri sizlerle buluşturan çok değerli belediye başkanıma, İnegöl Belediyemize çok teşekkür ediyorum. İnşallah İnegöl'ümüzde birlik, beraberlik içerisinde, birlikte görev yapacağız. Kapımız herkese açık. Ben İnegöl'e, İnegöl'ümüzün üretimine, sanatına, kültürüne verdiğiniz destekten dolayı, kattığınız renkten dolayı teşekkür eder, hepinize iyi eğlenceler dilerim." ifadelerini kullandı.