Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursaspor Basketbol Takımı'nın forma göğüs sponsoru Burtom Sağlık Grubu tarafından FootBalance ile basketbolcuların ayak analizleri yapılarak, her sporcu için günlük kullanımda konfor sağlayacak kişiye özel tabanlıklar üretildi.

Sporcuların sahada mücadele ederken daha yüksek performans için özel tabanlık kullandığını ifade eden Burtom Biyofiz Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Serhat Gençdoğan, 'Ancak basketbolcuların günlük hayatta kullandıkları ayakkabılarda özel tabanlıklar bulunmuyordu. BURTOM Sağlık Grubu olarak basketbolcuların sportif çalışmalar dışında da ayak sağlığının korunması amacıyla hepsine özel tabanlıklar ürettik' dedi.

Uzm. Dr. Serhat Gençdoğan, ayak sağlığının tüm vücut mekaniğini etkilediğini vurgulayarak, 'Nasıl ki her sporcunun parmak izi farklıysa, ayak kavsi ve basış noktaları da kendine özgüdür. Bilgisayar destekli analiz sistemimizle sadece 10 dakika içinde sporcularımızın ayak haritasını çıkarıyor ve onlara özel ortopedik çözümler sunuyoruz' dedi.

FootBalance'ın Bursa'da ilk kez Burtom bünyesinde kullanıldığının altını çizen Dr. Gençdoğan, özel tabanlıkların yaşam konforuna olumlu etki edeceğini söyledi :

'Isıyla anında şekillenen bu özel tabanlıklar, sadece konfor sunmakla kalmıyor; vücut ağırlığını dengeli dağıtarak doğru basışı sağlıyor. Sağlıklı bir yaşamın temeli, yere sağlam basmaktan geçiyor.'

Bursasporlu basketbolcuların Burtom Sağlık Grubu'nda gerçekleştirilen detaylı ölçümlerinde, sporcuların ayak hizalanma ve denge analizlerinin yapıldığını, ısıyla kişiye özel form verilen tabanlıkların kullanıma sunulduğunu söyleyen Uzm. Dr. Gençdoğan, 'Sporcularımızın ayak yapısına özel olarak hazırlanan bu çözümlerle, potanın devlerine sahanın dışında da konfor ve denge sağladık' diye konuştu.