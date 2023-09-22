Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, bu hafta Üsküdar Belediyespor’a konuk olacak.BURSA (İGFA) - Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 5. hafta mücadelesinde 23 Eylül 2023 Cumartesi günü deplasmanda Üsküdar Belediyespor’la karşılaşacak.

Ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 yenilgi alan ve 7. sırada bulunan Poyrazın Kızları, 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgiyle 5. sırada bulunan rakibiyle Çamlıca Spor Salonu’nda saat 16.00’da karşı karşıya gelecek.

Okan Erkan Yurt-Abdullah Özdeniz hakem ikilisinin yöneteceği karşılaşma Youtube THF TV’den yayınlanacak.