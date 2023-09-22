Minijob ne demek?

Kelime anlamı küçük iş demektir.

Küçük çaplı işler yaparak asgari düzeyde kazanç sağlama işidir.

İKİ ÇEŞİT MİNİJOB VAR

Minijob, ayda 450 avrodan fazla kazanamayacağınız küçük çapta bir iştir. Ya da sadece birkaç hafta veya ay için çalışacağınız kısa süreli bir iş olabilir. İki çeşit Minijob vardır:

“450 avroluk iş” ile ayda maksimum 450 avro veya yılda 5400 avro kazanırsınız. Bu da bazı aylarda 450 avrodan fazla, diğer aylarda daha az kazanabileceğiniz anlamına gelir. Önemli olan yılda 5.400 avrodan fazla kazanmamanızdır. İzin parası veya Noel bonusu gibi bir kerelik ödemeler de bu kazancın içinde sayılır

“Kısa süreli istihdam” olarak adlandırılan işlerde üç aydan daha az (haftada 5 saat) veya 70 iş günü (haftada 5 günden az çalışıyorsanız) çalışırsınız. Bu süre zarfında ne kadar kazandığınız önemli değildir. Sadece kısa bir süre çalışmanız önemlidir.