"Arıtılmadan denizin ister yüzeyine, ister ortasına, ister derinine deşarj edilen her atık müsilaj oluşumuna katkı sağlıyor" diyen Prof. Dr. Sarı, "Lütfen kendinizi de, insanları da kandırmayın" çağrısında bulundu.BURSA (İGFA) - Marmara'yı örümcek gibi saran müsilaj tehlikesine karşı uyarı ve farkındalıklarını artıran akademisyen Prof. Dr. Mustafa Sarı, halen arıtma yerine derin deşarjı savunan yöneticiler ve danışmanların varlığına dikkati çekerek, çıkıştı.

Marmara Denizi'nde yapmış olduğu bir dalışa ilişkin videoyu paylaşan Prof. Dr. Sarı, "Görüntü, bir dalışım esnasında denize bir litre bile arıtılmamış atık bırakmadığını iddia eden bir belediyenin sınırları içinde karşıma çıktı. Harika bir plajın ilerisinde, 20 metre derinlikte denize boca edilen atıkları görüyorsunuz. Kent merkezine yakın kıyılardaki neredeyse her dalışta karşılaştığımız üzücü bir manzara bu. Buna benzer binlerce boru halen Marmara'yı kirletmeye devam ediyor" notunu düştü.

Müsilaj Marmara'yı Örümcek Ağı Gibi Sardı Ama Hâlâ Arıtma Yerine Derin Deşarjı Savunan Yöneticiler veya Danışmanlar Var! Görüntü, bir dalışım esnasında denize bir litre bile arıtılmamış atık bırakmadığını iddia eden bir belediyenin sınırları içinde karşıma çıktı. Harika bir… pic.twitter.com/bupajDnR0K — Mustafa SARI, Prof. Dr. (@profmustafasari) January 18, 2025

Müsilajın yüzeyden 30 metre derinliğe kadar tüm Marmara Denizi'ni sardığını ifade eden Prof. Dr. Sarı, "Hatta yer yer yüzeye çıkmaya bile başladı. Müsilajın ortaya çıkmasındaki üçlü tetikleyiciden kontrol edilebilir tek neden olan deniz kirliliğinin önlenmesi şimdilik en önemli önlem. Ancak halen bazı belediye yöneticileri veya danışman ekipleri, ileri biyolojik arıtma yapmak yerine atıkların ön arıtmadan sonra derin deşarjla Marmara Denizi alt akıntısına verilmesini ciddi ciddi savunuyorlar" dedi.

"MÜSİLAJ NEDEN DEĞİL SONUÇTUR"

"Arıtılmadan denizin ister yüzeyine, ister ortasına, ister derinine deşarj edilen her atık müsilaj oluşumuna katkı sağlıyor. Lütfen kendinizi de insanları da kandırmayın!" diyen Prof. Dr. Sarı, "Partiler, başkanlar, bakanlar değişti bu yanlış uygulama değişmedi. Üzülerek 2024 yılında atıkların ileri biyolojik arıtma kurmak yerine ön arıtmadan sonra derin deşarjla denize verilmesini savunan yöneticiler, danışmanlar var. Lütfen atıkları arıtın! Marmara hassas bir ekosistemdir ve 1 litre bile atık arıtmadan denize verilemez! Derin deşarjı ancak ileri biyojik arıtma yaptığınız atıklar için uygulayabilirsiniz! Müsilaj neden değil sonuçtur. Müsilajın tek kontrol edilebilir tetikleyicisi olan kirliliği durdurmadan müsilajdan kurtulma şansımız yok!" diye konuştu.