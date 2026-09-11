İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası Ertuğrul Kaya hakkında inceleme başlattı. Kaya’nın Trabzonlulara yönelik sözlerinin provokatif içerik taşıdığı ve toplumun farklı kesimleri arasında gerilime yol açabileceği değerlendirilerek resen soruşturma açıldı.

GÖZALTI TALİMATI VERİLDİ

Soruşturma çerçevesinde Kaya’nın sosyal medya paylaşımlarının kaldırılması ve hesabına erişimin engellenmesi istendi. Başsavcılık, ayrıca Ertuğrul Kaya’nın gözaltına alınması yönünde talimat verdi.

25 AĞUSTOS’TA YURT DIŞINA ÇIKMIŞ

Yapılan kontrollerde Ertuğrul Kaya’nın 25 Ağustos’ta Türkiye’den ayrılarak yurt dışına çıktığı belirlendi. Şüphelinin bulunduğu yerin tespiti ve soruşturma kapsamında yürütülen işlemlerin devam ettiği bildirildi.

SAVCILIĞIN TUTANAĞI ORTAYA ÇIKTI

11 Eylül 2026 tarihli “Re’sen Soruşturma Tutanağı'nda, Instagram’daki @dilkuscussu rumuzlu hesaptan yapılan bazı video paylaşımlarının incelemeye alındığı belirtildi. Tutanakta, şüpheli hakkında “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme” suçlaması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma işlemlerine başlandığı kaydedildi.

TRABZONLULARI HEDEF ALAN PAYLAŞIMI SORUŞTURMA KONUSU OLDU

Soruşturmaya konu paylaşımda Kaya’nın Trabzonlulara yönelik ağır ifadeler kullandığı; Uzungöl’deki Arapça tabelalar üzerinden Kürt vatandaşlarla karşılaştırma yaparak tepki çeken sözler sarf ettiği belirtildi. Kaya’nın paylaşımında farklı toplum kesimleri arasında gerilime neden olabilecek ifadeler kullanması üzerine savcılığın resen harekete geçtiği bildirildi.