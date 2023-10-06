Yeşim’in “Sürdürülebilirlik Ayı Söyleşisi”nin konuğu olan Prof. Dr. Mustafa Sarı, deniz suyunu doğal olarak temizleyen pinaların Marmara Denizi için, Marmara Denizi’nin ise korunaklı yapısıyla nesli tükenme tehlikesi altında olan pinalar için umut olduğunu söyledi.

Yeşim Grup “Sürdürülebilirlik Ayı” etkinlikleri çerçevesinde, Marmara Denizi ve pinalarla ilgili çalışmalarıyla tanınan bir sosyal girişimci ve akademisyen olan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı ile söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşinin başında, Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, “Sürdürülebilirlik Ayı” etkinliklerinin, çalışanlar ile toplumu sürdürülebilirlik konusunda şuurlandırmayı ve olumlu değişiklikler yapmayı hedeflediğini vurgulayarak, herkesin daha güzel bir dünya ve iklim krizinin etkilerinin azaltıldığı bir gezegen için sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Çevrimiçi olarak düzenlenen söyleşide Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur’un sorularını cevaplayan Prof. Dr. Mustafa Sarı, insanların Marmara Denizi’ni kirlettiğini ve bu kirlenmenin başka faktörlerle birleşmesi sonucunda müsilajın ortaya çıktığını söyledi.

Bir pina günde 150 litre deniz suyu filtreliyor

Müsilajın önlenmesi için 2021 yılında hazırlanan Marmara Denizi Eylem Planı’na değinen Prof. Dr. Sarı, bu planın 14 maddesinin Marmara’nın atık yükünü azaltmaya yönelik olduğuna dikkat çekti. Mevcut şartlar altında Marmara Denizi çevresinde yaşayan 25 milyon kişinin atığının ancak yüzde 50’sinin arıtılabildiğini de dile getiren Prof. Dr. Sarı, “Bu yüzden denizdeki doğal arıtmaya destek olan organizmaları korumalıyız. Bir pina saatte 6 litre, bir günde ise 150 litre deniz suyunu filtreleyebiliyor” diye konuştu.

Son yıllarda iklim krizinin etkilerinin artmasıyla Akdeniz Havzası’nda toplu pina ölümleri yaşandığını belirten Prof. Dr. Mustafa Sarı, “Marmara Denizi, korunaklı yapısıyla pinalar için güvenli bir alan oluşturuyor. Bu anlamda pinaların Marmara Denizi için, Marmara Denizi’nin de pinalar için umut olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Hedef müsilajsız Marmara

Bu çerçevede “Marmara’nın Umudu Pina” projesini hayata geçirdiklerini belirten Prof. Dr. Sarı, projenin öncelikli hedeflerinden birinin, pinalar hakkında eksik ve yanlış bilgileri düzelterek, toplumda pina bilincini artırmak olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra, kıyılarımızdaki pina popülasyonunu belirlemek için çalışmalar yaptıklarını ve öğretmenler ile çocuklara yönelik eğitimler düzenlediklerini kaydeden Prof. Dr. Sarı, “Uzun vadede amacımız Marmara’da pinalara zarar veren tüm faaliyetleri azaltmak ve nihai olarak müsilajsız Marmara Denizi’ne ulaşmak” dedi.

Son olarak, iklim değişikliği ile mücadelede toplum olarak daha fazla sorumluluk almanın önemine vurgu yapan Prof. Dr. Mustafa Sarı, herkesin daha iyi bir dünya için adım atması gerektiğini sözlerine ekledi.