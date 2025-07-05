Bu depremlerin tetikleyici olup olmayacağı tartışılırken, Prof. Dr. Osman Bektaş çarpıcı bir açıklamada bulundu. Türkiye'nin aktif deprem kuşağında yer alması nedeniyle sarsıntılar devam ederken, özellikle 2023 Kahramanmaraş depremlerinden sonra Marmara bölgesindeki hareketlilik daha da dikkat çekmeye başladı.

23 Nisan’da Marmara’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki artçılar paniğe yol açarken, Büyükçekmece ve Silivri açıklarında da sarsıntılar yaşandı. Son günlerde ise Gemlik’ten gelen deprem haberleri gündemde kalmaya devam ediyor. 4 büyüklüğünün üzerindeki depremler, “Bu sarsıntılar İstanbul depremini tetikler mi?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Bu kapsamda Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya üzerinden “beklenen büyük İstanbul depremi” hakkında yeni bir değerlendirme yaptı.

Bektaş, “Büyük İstanbul depremi test edilmiştir” ifadesini kullanarak, olası 7 ve üzeri büyüklüğündeki bir Gemlik depreminin, 66 kilometre kuzeyde yer alan paralel Ana Marmara Fayını tetikleyebileceğini, ancak bunun yalnızca büyük bir gerilme birikimi altında kalan ve kırılmayı bekleyen bu fayın, uzaktan gelen deprem dalgalarının şok etkisiyle mümkün olabileceğini belirtti.

Ancak Bektaş’a göre, 2019 yılında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki ve 2025 yılında gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki depremler, Ana Marmara Fayı’nı ne dinamik ne de statik stres transferi yoluyla tetikleyebilmiştir. Sonuç olarak, Bektaş Ana Marmara Fayı’nın 7 üzeri büyüklükte bir deprem oluşturabilecek gerilim altında olmadığını ifade etti.