

Edinilen bilgilere göre, kaza, saat 01.00 sıralarında Değirmenönü Mahallesi Ankarayolu Caddesi üzerinde meydana geldi. O.S. (25) idaresindeki 16 BYB plakalı otomobil, Ankara istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında duraklama halinde bulunan M.A. yönetimindeki 25 AAN plakalı araca çarptı.



Çarpmanın etkisiyle 16 BYB plakalı araçta bulunan sürücü O.S. ile yolcu konumundaki U.Ö., E.Ç. ve A.M. yaralandı. Yaralılardan A.M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kazanın meydana geldiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak park halindeki araca çarptığı anlar net şekilde yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.