TMSF, turizm ve sanayi sektörlerindeki önemli varlıkların satışı için art arda ihaleler düzenleyecek. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlara göre, Antalya ve İzmir’de bulunan iki büyük otelin yanı sıra Form Sünger ve Yatak Sanayi AŞ’nin tamamı satış kapsamına alındı.

Hazine’ye ait Form Sünger ve Yatak Sanayi AŞ’nin yüzde 100 hissesi, 3,8 milyar TL muhammen bedelle ihaleye çıkarılırken, 200 milyon TL teminat şartı aranacak; teklifler 23 Şubat’a kadar alınacak, ihale ise 24 Şubat’ta yapılacak.

Öte yandan TMSF’nin kayyum olarak görev yaptığı Tekirova Turizm Yatırımları AŞ’ye ait, Antalya’nın Kemer ilçesindeki Tekirova Turizm Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü de 5,95 milyar TL bedelle satışa sunulacak ve bu ihalenin 18 Şubat’ta gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Royal Teos Otel için geri sayım başladı

CNBC-E'nin derlediği habere göre, İzmir’in Seferihisar ilçesinde bulunan Royal Teos Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü de TMSF tarafından satışa sunuluyor. TMSF’nin kayyum olarak atandığı Prs Otelcilik Turizm Taşımacılık ve İnşaat Ticaret AŞ’ye ait varlıklardan oluşturulan otel, 4,6 milyar TL muhammen bedel üzerinden 11 Şubat’ta ihaleye çıkacak.