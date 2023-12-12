Futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detayları araştırıyor. Peki, PSV - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. PSV ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSV - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSV - Arsenal maçı 12 Aralık Salı günü saat 20:45'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.