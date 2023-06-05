PTT AŞ tarafından "Dünya Çevre Günü (Ekolojik Okuryazarlık)" konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 5 Haziran 2023 tarihinde tedavüle sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ 5 Haziran 2023 tarihinde "Dünya Çevre Günü (Ekolojik Okuryazarlık)" 10 TL bedelli (85 x 50 mm boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait 20 TL bedelli ilkgün zarfı abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sundu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde “Dünya Çevre Günü (Ekolojik Okuryazarlık) 05.06.2023 ANKARA” ibareli ilkgün damgası kullanılmaya başlandı.