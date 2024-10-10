İstanbul’da PTT’ye ait kargo dağıtım aracı, bir servis minibüsü ile çarpıştı Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İstanbul Havalimanı Göktürk yol ayrımı mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı istikametine giden PTT’ye ait 34 HAT 074 plakalı kargo dağıtım aracı, aynı yönde seyir halinde olan 34 EFL 246 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 6 kişiden 4’ü yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sigara içip, kaza bölgesinde dolaştılar

Kaza yerinde yardım amaçlı duran araçlardan inen bazı vatandaşlar kaza nedeniyle motor kısmı koruması tamamen açılarak yere yakıt ve yağ damlatan araçların yanında sigara içerken, bazı vatandaşların ekiplerin çalışması devam ettiği sırada kaza yerinde dolaştığı ve muhabbet ettiği görüldü. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.