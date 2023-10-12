Bu yıl 7 - 15 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası boyunca bir dizi etkinlik düzenleyen İnegöl Gençlik ve Spor İlçe müdürlüğü, ilçe müdürü Yusuf Şevki Yücel ve kurum çalışanları, geçen sezon Bal ligini şampiyon tamamlayarak profesyonel lige terfi eden Kafkasspor antrenmanını izleyerek kulüp yöneticilerini, Sportif direktör Nafi BİLALOĞLU ve teknik direktör Murat ENDESe çiçek takdim etti. Tüm camianın ve sporcuların Amatör Spor Haftasını kutladı.



Ziyarette ilçe Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel : "Sevgili genç kardeşlerimizin ve İnegölde amatör spor yapan tüm sporcularımızın Amatör Spor Haftasını kutluyorum. Kafkassporumuz bu yıl 3. Ligde ilçemizi başarıyla temsil ediyor. Keyifle izliyor başarılarının daim olmasını diliyoruz. Özellikle ilçe stadındaki seyirci anbiansı ve son derece seviyeli atmosfer takdire şayan. Sporcusundan seyircisine, teknik heyetinden yönetim kuruluna bütün camiayı tebrik ediyor, 2023-2024 sezonunda başarılar diliyor, sonunda şampiyonluk olmasını temenni ediyorum. Bu güzel başarı hikayesinin tüm amatör kulüplerimize örnek olmasını arzu ediyoruz. İlçemiz sporcu gençlerinin Amatör Spor Haftasını tebrik ediyor, başarı ve esenlik diliyorum" dedi...

Çiçek takdimi sonunda hafta anısına fotoğraf çekildi.