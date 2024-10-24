Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da düzenlenen Genişletilmiş BRICS Oturumu’nun açılışını yaptı. Putin konuşmasında, “BRICS+/Outreach formatındaki toplantımızda sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Bu genişletilmiş format kendini kanıtladı, BRICS üyeleri ile dostlarımız ve ortaklarımız arasında doğrudan ve açık bir diyalog fırsatı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Putin, oturumda yapıcı bir tartışma yaşanmasını beklediğini, gündemde Orta Doğu'daki durum ve çatışmaların barışçıl çözümüne ilişkin konuların da yer alacağını belirtti. Putin, “Ukrayna, Rusya'nın güvenliğine yönelik kritik tehditler oluşturmak için kullanıldı ve kullanılıyor. Bizim hayati çıkarlarımız, Rusça konuşan insanların haklarının ihlali konusundaki haklı endişelerimiz ise görmezden geliniyor. Batılı devletler, artık ülkemize stratejik bir yenilgi yaşatma hedeflerini gizlemiyor” şeklinde konuştu.

Batı'nın hedeflerine ulaşabileceğine inanmanın akıllıca olmadığını belirten Putin, "Bu sadece bir yanılsamadır. Buna ancak Rusya'nın tarihini bilmeyenler inanabilir. Çünkü onlar Rusların yüzyıllar boyunca oluşturduğu birliği ve gücü hesaba katmıyor” ifadelerini kullandı.

Batılı ülkeleri “demokrasi ve insan hakları sloganları altında” ülkelerin içişlerine müdahale ettikleri için kınadığını belirten Putin, bu tür “sağlıksız yöntem ve yaklaşımların” yeni çatışmaların ortaya çıkmasına ve mevcut olanların daha da kötüleşmesine yol açarak bölgesel ve küresel stratejik istikrarı baltaladığını vurguladı.