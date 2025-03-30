Ramazan Bayramı'nın coşkusu bu gece, müzik ve eğlence ile birleşiyor.

Bayram tatilini dolu dolu geçirmek isteyen milyonlarca kişi, günler önecen planlarını yapmış ve rezervasyonlarını oluşturmuştu.

Oteller ve eğlence merkezlerinin müşteri seline tutulduğu bu süreçte, etkinliklerde sahne alacak isimlerin de programları belli oldu.

Bu yıl da bayram boyunca Türkiye'nin dört bir yanı ve Kıbrıs'ta sahne alacak yıldızlar, servetlerine servet katacak anlaşmalarla dikkat çekiyor.

Tek bir gece için milyonluk kontratlara imza atacak sanatçıların sahne ücretleri de belli oldu.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de sahne alacak olan Tarkan, 1 milyon dolar (yaklaşık 38 milyon TL) kazanacak.

GÜLŞEN

İstanbul, KKTC ve İzmir’de sahne alacak Gülşen, bayram boyunca toplam 10 milyon TL gelir elde edecek.

ÖZCAN DENİZ

İstanbul ve KKTC’de konserler verecek Özcan Deniz, 6 milyon 200 bin TL kazanacak.

DERYA BEDAVACI

KKTC, Antalya ve Bursa’da sahne alacak sanatçı, toplam 6 milyon TL kazanacak.

HADİSE

Ünlü şarkıcı Hadise, KKTC’de vereceği konser için 5 milyon TL alacak.

EMRAH

Uzun süredir gözlerden uzak olan Emrah, bayramda alacağı sahneler için 4 milyon liralık bir anlaşma imzaladı.

SİBEL CAN

KKTC’de sahne alacak Sibel Can, 4 milyon TL kazanacak.

YILDIZ TİLBE

KKTC’de sevenleriyle buluşacak Yıldız Tilbe, 4 milyon TL ücret alacak.

BÜLENT ERSOY

KKTC’de sahne alacak Bülent Ersoy’un ücreti de 4 milyon TL olarak açıklandı.

EBRU GÜNDEŞ

Bazı kaynaklarda en yüksek ücreti alan isimlerden biri olarak gösterilen Ebru Gündeş’in, bayramda alacağı sahnelerden 6 ve 10 milyon TL arasında kazanç elde edeceği ifade edildi.

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Konser için KKTC’yi seçen Kırmızıgül, sahnesi için 3 milyon 800 bin TL'lik anlaşmaya imza attı.

DENİZ SEKİ

Antalya ve Sapanca’da sahne alacak olan Deniz Seki, 3 milyon TL elde edecek.

MELEK MOSSO

Melek Mosso ise, KTC’deki konseri için 2 milyon TL alacak.

ALEYNA TİLKİ

Listenin sonunda yer alan Aleyna Tilki, KKTC'deki sahnesinden 1 milyon 500 bin TL kazanacak.