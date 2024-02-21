Ramazan ayına sayılı günler kala gözler İftar sofralarının olmazsa olmazı pideye çevrildi. Gıda fiyatlarına gelen zamların pide fiyatlarına da geleceği konuşulurken konuyla ilgili açıklama Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan geldi.

Balcı“Ekmek ve pide zammı için görüşmelerimiz devam ediyor. Fırıncılarımızın zam talebini değerlendiriyoruz. Önümüzdeki hafta yapacağımız toplantı sonrası kararımızı açıklayacağız.” dedi.

SAKARYA’DA FİYAT BAŞVURUSU YAPILDI

Sakarya Fırıncılar Odası, 330 gram ramazan pidesinin 20 liradan satışı için Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (SESOB) tarife başvurusunda bulundu.